Беллью: Диллиан Уайт справится с Поветкиным за восемь раундов
Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью дал прогноз на поединок Диллиана Уайта с Александром Поветкиным. По его словам, британец справится с россиянином в течение восьми раундов.
«За последние несколько лет Уайт очень прибавил. Он хорошо вернулся после поражения от Энтони Джошуа и победил много сильных соперников, в том числе экс-чемпионов мира и бывших обладателей континентальных титулов.
Бой с Поветкиным станет для него отличной проверкой. Но я убеждён, что Александр уже не тот боец, которым он был в 2017 или 2018 году. Теперь он гораздо более уязвимый. Уверен, что Диллиан справится с ним за восемь раундов", — приводит слова Беллью Boxingnews24.
Напомним, бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта состоится 22 августа.
- 18 августа 2020
-
18:30
-
18:23
-
17:36
-
16:54
-
15:46
-
13:24
-
13:03
-
10:57
-
10:43
-
09:29
-
08:40
-
01:01
- 17 августа 2020
-
23:57
-
22:57
-
21:41
-
20:23
-
19:57
-
18:49
-
18:00
-
16:47
-
16:32
-
16:30
-
13:58
-
12:35
-
11:57
-
10:53
-
09:57
- 16 августа 2020
-
23:45
-
22:51
-
20:57
-
19:56
-
19:11
-
17:40
-
16:59
-
15:33
Партнерский контент