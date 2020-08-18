Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Беллью: Диллиан Уайт справится с Поветкиным за восемь раундов

Беллью: Диллиан Уайт справится с Поветкиным за восемь раундов
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью дал прогноз на поединок Диллиана Уайта с Александром Поветкиным. По его словам, британец справится с россиянином в течение восьми раундов.

«За последние несколько лет Уайт очень прибавил. Он хорошо вернулся после поражения от Энтони Джошуа и победил много сильных соперников, в том числе экс-чемпионов мира и бывших обладателей континентальных титулов.

Бой с Поветкиным станет для него отличной проверкой. Но я убеждён, что Александр уже не тот боец, которым он был в 2017 или 2018 году. Теперь он гораздо более уязвимый. Уверен, что Диллиан справится с ним за восемь раундов", — приводит слова Беллью Boxingnews24.

Напомним, бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта состоится 22 августа.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020