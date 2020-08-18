Вартанян дал прогноз на бой Немкова с Бейдером

Бывший временный чемпион лиги ACB Эдуард Вартанян поделился мыслями о грядущем титульном противостоянии в Bellator между обладателем титулов в двух весовых категориях Райаном Бейдером и Вадимом Немковым. По его словам, у россиянина будет шанс проявить себя.

«Немков и Бейдер оба давно не дрались. Фаворитом будет Бейдер, у него за спиной большой опыт. Он может выиграть за счёт борьбы, опыта, размеров. Всё-таки Бейдер больше. Также он тяжеловес, хотя и дрался в полутяжёлом весе. Но это не значит, что Немков не сможет выиграть. Всё зависит от того, насколько чёткий будет план. У Немкова же будет хорошая возможность проявить себя», — рассказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.