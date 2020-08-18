Президент Эквадора поздравил Марлона Веру с победой над Шоном О'Мэлли
Действующий президент Эквадора Ленин Морено не упустил из виду победу соотечественника Марлона Веры на турнире UFC 252. Политик поздравил спортсмена, разместив пост в социальной сети.
«Марлон Вера, поздравляю. Твоя победа была заслуженной. Твой триумф придаёт Эквадору ещё больше величия», — написал Морено в «Твиттере».
Напомним, что на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Марлон в первом раунде нокаутировал перспективного Шона О'Мэлли. Американец получил травму ноги, чем и сумел воспользоваться его соперник. Для Шона это было первое поражение на профессиональном уровне. Что касается Марлона Веры, то эквадорец одержал шестую победу в последних семи встречах. Всего в UFC он провёл 15 поединков, одержав 10 побед.
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