Сауль Альварес проведёт поединок с Авни Йылдыримом

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес, владевший титулами в первом среднем, во втором среднем и полутяжёлом дивизионах, узнал имя следующего соперника. Им станет турецкий боксёр Авни Йылдырим. Спортсмены оспорят вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе, сообщает пресс-служба Всемирного боксёрского совета (WBC) в «Твиттере».

Дата поединка ещё не определена, но бой уже санкционирован. Долгое время ходили слухи, что мексиканец подерётся с Билли Джо Сондерсом или Каллумом Смитом, но в обоих случаях стороны не договорились об условиях. Альварес последний раз выступал в ноябре минувшего года и нокаутировал Сергея Ковалёва.

Йылдырим в последнем бою проиграл Энтони Дирреллу.

Пояс по версии WBC во втором среднем весе стал вакантным после того, как его прежний обладатель, Дэвид Бенавидес, провалил взвешивание.