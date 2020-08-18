Сауль Альварес проведёт поединок с Авни Йылдыримом

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес, владевший титулами в первом среднем, во втором среднем и полутяжёлом дивизионах, узнал имя следующего соперника. Им станет турецкий боксёр Авни Йылдырим. Спортсмены оспорят вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе, сообщает пресс-служба Всемирного боксёрского совета (WBC) в «Твиттере».
Дата поединка ещё не определена, но бой уже санкционирован. Долгое время ходили слухи, что мексиканец подерётся с Билли Джо Сондерсом или Каллумом Смитом, но в обоих случаях стороны не договорились об условиях. Альварес последний раз выступал в ноябре минувшего года и нокаутировал Сергея Ковалёва.
Йылдырим в последнем бою проиграл Энтони Дирреллу.
Пояс по версии WBC во втором среднем весе стал вакантным после того, как его прежний обладатель, Дэвид Бенавидес, провалил взвешивание.
- 18 августа 2020
-
22:15
-
21:36
-
20:59
-
20:15
-
19:50
-
18:30
-
18:23
-
17:36
-
16:54
-
15:46
-
13:24
-
13:03
-
10:57
-
10:43
-
09:29
-
08:40
-
01:01
- 17 августа 2020
-
23:57
-
22:57
-
21:41
-
20:23
-
19:57
-
18:49
-
18:00
-
16:47
-
16:32
-
16:30
-
13:58
-
12:35
-
11:57
-
10:53
-
09:57
- 16 августа 2020
-
23:45
-
22:51
-
20:57