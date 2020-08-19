Андерсон Силва рассчитывает получить бой с Петтисом

Бывший чемпион UFC Андерсон Силва признался, что рассчитывает получить поединок с другим экс-чемпионом лиги, Энтони Петтисом. Бразилец заявил, что не намерен биться с перспективными новобранцами промоушена и быть для них ступенькой в продвижении карьеры.

«UFC должны мне супербой. Конор вызвал меня сразу же, как я подрался с Адесаньей. Мы вели переговоры и договорились о встрече в полусреднем весе. Но что-то пошло не так, и боссы лиги отказались от этой идеи. Потом предложил встретиться Энтони Петтис. Мне нравится этот вариант. Петтис был чемпионом, побеждал впечатляющими нокаутами. Это будет шикарный бой.

На данном этапе карьеры и с учётом наследия, мне нет никакого смысла драться с новичками. Не хочу быть ступенькой для нового поколения", — приводит слова Силвы BJ Penn.