Андерсон Силва рассчитывает получить бой с Петтисом

Бывший чемпион UFC Андерсон Силва признался, что рассчитывает получить поединок с другим экс-чемпионом лиги, Энтони Петтисом. Бразилец заявил, что не намерен биться с перспективными новобранцами промоушена и быть для них ступенькой в продвижении карьеры.
«UFC должны мне супербой. Конор вызвал меня сразу же, как я подрался с Адесаньей. Мы вели переговоры и договорились о встрече в полусреднем весе. Но что-то пошло не так, и боссы лиги отказались от этой идеи. Потом предложил встретиться Энтони Петтис. Мне нравится этот вариант. Петтис был чемпионом, побеждал впечатляющими нокаутами. Это будет шикарный бой.
На данном этапе карьеры и с учётом наследия, мне нет никакого смысла драться с новичками. Не хочу быть ступенькой для нового поколения", — приводит слова Силвы BJ Penn.
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