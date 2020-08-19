«Мы помним другого Хабиба». Кормье рассказал о знакомстве с Нурмагомедовым

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с коротким интервью с Даниэлем Кормье. В ролике американец вспоминает своё знакомство с российским бойцом.



«С Хабибом я познакомился в 2012 году. Нам сказали, что из Нью-Джерси приедет какой-то парень, чтобы тренироваться с борцами. И никто не хотел встречать его. В итоге за ним поехал Шон Банч и отвёз его в «Макдоналдс», накормил его там и отвёз в отель. А потом Хабиб пришёл в зал в спортивных шортах и поло! Оп постоянно тренировался в поло! Хабиб стоял в углу, английского он не знал, но прекрасно контролировал происходящее в зале.



Он сразу нам понравился. Помню, Хабиб ходил по залу и включал на телефоне запись, где Брюс Баффер представляет его дагестанским орлом на дебюте в UFC. Он хотел показать, как гордился тем, что бьётся в промоушене.



В 2012-м Хабиб был в поло и старой спортивной одежде! И мы смеёмся над этим, потому что это сейчас он может позволить себе всё купить. Но мы-то помним другого Хабиба, который покупал одежду в магазинах распродаж», — сказал Кормье.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.