ACA проведёт первый турнир со зрителями 20 августа

ACA 109 станет первым турниром промоушена, который после продолжительной паузы, связанной с коронавирусом, пройдёт со зрителями. Мероприятие состоится в польском городе Лодзь 20 августа, сообщил президент лиги Алексей Яценко.

«Поляки первыми разработали протокол, позволяющий организовать проведение соревнований с болельщиками. Недавно в Польше вступили в силу новые послабления режима, связанного с COVID-19. Правительство страны выпустило рекомендацию, согласно которой спортивные арены могут быть заполнены зрителями на 50 процентов. В целом на территории Польши мы могли бы сильно упростить наш регламент безопасности. Например, на сегодняшний день при проведении спортивных мероприятий тут не нужно тестировать всех участников ни до выезда на турнир, ни перед. Но мы решили не отступать от регламента, который мы разработали при проведении всех мероприятий АСА. Для этого мы смогли отправить в Польшу несколько специалистов из российского офиса для координации турнира», — отметил Яценко.

Полный кард турнира:

Даниель Омельянчук (Польша) — Томас Пакутинскас (Литва)

Петр Штрус (Польша) — Рафаль Харатык (Польша)

Никола Дипчиков (Болгария) — Горан Релжич (Хорвария)

Карол Селински (Польша) — Люк Барнатт (Великобритания)

Лукаш Копера (Польша) — Аурел Пиртеа (Румыния)

Омер Канкардеслер (Германия) — Лом-Али Эскиев (Германия)

Камиль Онищук (Польша) — Миндаугас Вержбицкас (Литва)

Адам Палаш — Дмитрий Побережец (Украина)

Леван Макашвили (США) — Роман Дик (Чехия)

Витеслав Ражноч (Чехия) — Кристиан Дракслер (Австрия).

Посмотреть трансляцию ACA 109 болельщики смогут на сайте ACA по системе PPV с 20:00 мск.