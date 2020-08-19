Президент UFC Уайт оценил шансы Джона Джонса выступить в тяжёлом дивизионе

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение чемпиона Джона Джонса отказаться от титула в полутяжёлой весовой категории.



«Джон Джонс отдаёт титул чемпиона в полутяжёлом весе. Наверняка вы слышали его заявление. У Джона есть интерес к боям в тяжёлом весе. Но он не знает, когда и с кем будет следующий поединок.

Я думаю, что прямо сейчас он возьмёт паузу и займётся собственными делами вне октагона. Когда придёт время, он вернётся и, возможно, будет драться в тяжёлом весе.

Миочич против Нганну – это определённо бой, который сейчас состоится в тяжёлом весе. Фрэнсис заслужил попытку забрать титул. Сегодня у нас была встреча по поводу организации поединка. Многие из лучших четырех-пяти парней готовятся к боям, которые начнутся осенью. Посмотрим, когда вернётся Джон Джонс и какой бой будет иметь для него смысл.

Джонс – давний чемпион в полутяжёлом весе. На мой взгляд, он самый великий в истории. Если он захочет вернуться и попробовать свои силы в тяжёлом дивизионе, у меня не будет с этим проблем. Но сейчас он не может перепрыгнуть через Нганну», – цитирует Уайта MMAJunkie.

32-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.