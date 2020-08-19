Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Цзю: не считаю Поветкина очевидный аутсайдером боя с Уайтом, а кто так говорит – дилетанты

Цзю: не считаю Поветкина очевидный аутсайдером боя с Уайтом, а кто так говорит – дилетанты
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мнением относительно расклада сил в предстоящем поединке Александра Поветкина с Диллианом Уайтом.

«Саша должен справиться с Уайтом. Я не считаю Поветкина очевидный аутсайдером, а кто так говорит – дилетанты или злопыхатели. Бой должен пройти в спокойном режиме, и всё решит хорошая подготовка.

Саша — очень волевой человек, хорошо держит удар. Для него этот бой — возможность доказать самому себе, что он ещё может. Уайте же молодой, дерзкий и наглый, что тоже даёт определённое преимущество», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.

Дрозд: Поветкин уже нокаутировал соперников с манерой, схожей с действиями Уайта
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020