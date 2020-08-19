Цзю: не считаю Поветкина очевидный аутсайдером боя с Уайтом, а кто так говорит – дилетанты

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мнением относительно расклада сил в предстоящем поединке Александра Поветкина с Диллианом Уайтом.
«Саша должен справиться с Уайтом. Я не считаю Поветкина очевидный аутсайдером, а кто так говорит – дилетанты или злопыхатели. Бой должен пройти в спокойном режиме, и всё решит хорошая подготовка.
Саша — очень волевой человек, хорошо держит удар. Для него этот бой — возможность доказать самому себе, что он ещё может. Уайте же молодой, дерзкий и наглый, что тоже даёт определённое преимущество», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.
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