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Джонс, отказавшийся от чемпионского пояса UFC: мусор для одного — сокровище для другого

Джонс, отказавшийся от чемпионского пояса UFC: мусор для одного — сокровище для другого
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс опубликовал пост на тему отказа от чемпионского титула организации.

Напомним, ранее Джон Джонс принял решение отказаться от титула в полутяжёлой весовой категории и пообещал в скором времени стать чемпионом UFC в тяжёлом весе.

«Мусор для одного — сокровище для другого», — написал Джон Джонс в «твиттере».

Президент UFC Дана Уайт, комментируя шансы Джонса получить чемпионский поединок в тяжёлом весе, заявил, что Джонс не станет первым в очереди на бой со Стипе Миочичем.

32-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.

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