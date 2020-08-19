Рейес и Блахович проведут поединок за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе 26 сентября

Бойцы UFC Доминик Рейес и Ян Блахович проведут поединок за вакантный пояс организации в полутяжёлом весе на турнире UFC 253, сообщает ESPN. Турнир состоится 26 сентября 2020 года.



Напомним, ранее Джон Джонс выступил с заявлением о желании покинуть дивизион и отказаться от пояса. Джонс намеревается продолжить карьеру в тяжёлом весе.

Доминик Рейес потерпел лишь одно поражение в UFC, уступив Джону Джонсу единогласным решением судей на турнире UFC 247 в начале года. Дана Уайт намеревался, чтобы Рейес незамедлительно провёл матч-реванш, но Джонс покинул дивизион.



Блахович (26-8) выиграл семь из своих последних восьми поединков, включая победы над Люком Рокхолдом, Роналду Соузой и Кори Андерсоном.