Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Рейес и Блахович проведут поединок за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе 26 сентября

Рейес и Блахович проведут поединок за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе 26 сентября
Бокс/ММА / UFC 0

Бойцы UFC Доминик Рейес и Ян Блахович проведут поединок за вакантный пояс организации в полутяжёлом весе на турнире UFC 253, сообщает ESPN. Турнир состоится 26 сентября 2020 года.

Напомним, ранее Джон Джонс выступил с заявлением о желании покинуть дивизион и отказаться от пояса. Джонс намеревается продолжить карьеру в тяжёлом весе.

Доминик Рейес потерпел лишь одно поражение в UFC, уступив Джону Джонсу единогласным решением судей на турнире UFC 247 в начале года. Дана Уайт намеревался, чтобы Рейес незамедлительно провёл матч-реванш, но Джонс покинул дивизион.

Блахович (26-8) выиграл семь из своих последних восьми поединков, включая победы над Люком Рокхолдом, Роналду Соузой и Кори Андерсоном.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020