Фергюсон намекнул, что хочет провести бой с Хабибом
Американский боец UFC, бывший временный чемпион организации Тони Фергюсон намекнул, что он хочет провести поединок с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
«Продолжение следует», — написал Тони Фергюсон в своём «инстаграме», опубликовав картинку с пустым зрительным залом и надписью «Хабиб — Фергюсон» на табло.
Поединок между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым уже несколько раз срывался.
В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.
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