Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Армен Гулян: США внесут ММА в программу Олимпийских игр

Армен Гулян: США внесут ММА в программу Олимпийских игр
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец ММА Армен Гулян сообщил, что смешанные единоборства близки к тому, чтобы стать олимпийским видом спорта.

«Двадцать лет назад никто даже предположить не мог, что ММА может стать олимпийским видом спорта, но недавно собиралась петиция Всемирной федерацией ММА, собрали 10 тысяч подписей. Любая страна, когда проводит Олимпиаду на своей территории, имеет право внести один вид спорта, и, как мне известно, Америка собирается внести ММА.

Правила ММА уже переделаны под олимпийскую систему. Например, в юношеских соревнованиях запрещены удары в голову, а также скручивание пятки. Наш вид спорта должен стать более соревновательным и менее травмоопасным, чтобы войти в олимпийскую семью. И уже ведутся переговоры, что чемпионы всемирной организации будут подписываться в UFC.

Мне кажется, это базовая платформа, которая позволит более серьезно относиться к любительскому ММА», — цитирует Гуляна пресс-служба Gagarin Sports Management.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020