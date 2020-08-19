Армен Гулян: США внесут ММА в программу Олимпийских игр

Российский боец ММА Армен Гулян сообщил, что смешанные единоборства близки к тому, чтобы стать олимпийским видом спорта.



«Двадцать лет назад никто даже предположить не мог, что ММА может стать олимпийским видом спорта, но недавно собиралась петиция Всемирной федерацией ММА, собрали 10 тысяч подписей. Любая страна, когда проводит Олимпиаду на своей территории, имеет право внести один вид спорта, и, как мне известно, Америка собирается внести ММА.



Правила ММА уже переделаны под олимпийскую систему. Например, в юношеских соревнованиях запрещены удары в голову, а также скручивание пятки. Наш вид спорта должен стать более соревновательным и менее травмоопасным, чтобы войти в олимпийскую семью. И уже ведутся переговоры, что чемпионы всемирной организации будут подписываться в UFC.



Мне кажется, это базовая платформа, которая позволит более серьезно относиться к любительскому ММА», — цитирует Гуляна пресс-служба Gagarin Sports Management.