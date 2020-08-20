Болельщики выбрали прозвище для Армана Царукяна

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян выбрал прозвище, под которым он будет продолжать выступления в UFC. Новым прозвищем Царукяна станет Tough Guy.



«Друзья, спасибо за помощь в поиске никнейма для Армана Царукяна, вы предложили много крутых вариантов!

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Арман посмотрел ваши предложения и выбрал прозвище Tough Guy. Арман раньше играл в хоккей, поэтому этот никнейм отлично ему подходит», — гласит сообщение UFC Russia.

Напомним, последний бой в UFC Царукян провёл на турнире UFC Fight Night 172, который проходил в ОАЭ на «Бойцовском острове». Царукян одержал победу над бразильским бойцом Дави Рамосом единогласным решением судей.



На счету Царукяна три поединка в UFC, в которых он одержал две победы и потерпел одно поражение.