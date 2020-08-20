Джон Джонс: перехожу в лучший за всё время тяжёлый дивизион

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс объявил о переходе в тяжёлый дивизион.
«За последние десять лет у меня было всего три близких поединка. Можно с уверенностью заявить, что полутяжёлый дивизион зачищен. Теперь я перехожу в лучший за всё время тяжёлый дивизион», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».
Ранее 33-летний Джонс объявил, что освобождает чемпионский титул в полутяжелом весе.
Президент UFC Дана Уайт, комментируя шансы Джонса получить титульный поединок в тяжёлом весе, заявил, что Джонс не станет первым в очереди на бой со Стипе Миочичем.
Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.
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