Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джон Джонс: перехожу в лучший за всё время тяжёлый дивизион

Джон Джонс: перехожу в лучший за всё время тяжёлый дивизион
Бокс/ММА / UFC 0

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс объявил о переходе в тяжёлый дивизион.

«За последние десять лет у меня было всего три близких поединка. Можно с уверенностью заявить, что полутяжёлый дивизион зачищен. Теперь я перехожу в лучший за всё время тяжёлый дивизион», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».

Ранее 33-летний Джонс объявил, что освобождает чемпионский титул в полутяжелом весе.

Президент UFC Дана Уайт, комментируя шансы Джонса получить титульный поединок в тяжёлом весе, заявил, что Джонс не станет первым в очереди на бой со Стипе Миочичем.

Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020