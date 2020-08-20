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BFC 59: полный кард турнира

BFC 59: полный кард турнира
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Сегодня, 20 августа, на арене Prime Hall в Минске состоится очередной номерной турнир лиги Belarusian Fighting Championship — BFC 59. «Чемпионат» представляет вашему вниманию полный файткард турнира.

В главном событии вечера встретятся чемпион Беларуси по боевому самбо, грепплингу и ММА Валерий Дашкевич и чемпион Кубка Европы и мира по панкратиону, четырёхкратный чемпион Беларуси по рукопашному бою Пётр Бирко.

Файткард турнира BFC 59:

Максим Сазонов — Артём Луферчик
Даниил Коротков — Александр Храмович
Антон Рачков — Гельди Арназаров
Владислав Богурин — Джовидон Бабаев
Дмитрий Костюченко — Ихлас Реджепов
Никита Рачков — Якуп Чошиев
Евгений Чепик — Игорь Флорьянович
Иван Семенюк — Джохар Эскиев
Валерий Дашкевич — Пётр Бирко.

Турнир начнётся в 20:00 мск.

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