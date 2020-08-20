BFC 59: полный кард турнира

Сегодня, 20 августа, на арене Prime Hall в Минске состоится очередной номерной турнир лиги Belarusian Fighting Championship — BFC 59. «Чемпионат» представляет вашему вниманию полный файткард турнира.

В главном событии вечера встретятся чемпион Беларуси по боевому самбо, грепплингу и ММА Валерий Дашкевич и чемпион Кубка Европы и мира по панкратиону, четырёхкратный чемпион Беларуси по рукопашному бою Пётр Бирко.

Файткард турнира BFC 59:

Максим Сазонов — Артём Луферчик

Даниил Коротков — Александр Храмович

Антон Рачков — Гельди Арназаров

Владислав Богурин — Джовидон Бабаев

Дмитрий Костюченко — Ихлас Реджепов

Никита Рачков — Якуп Чошиев

Евгений Чепик — Игорь Флорьянович

Иван Семенюк — Джохар Эскиев

Валерий Дашкевич — Пётр Бирко.



Турнир начнётся в 20:00 мск.