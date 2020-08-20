Фьюри – Уайлдеру: ты где? Не собираюсь ждать вечно, в дивизионе есть и другие бездельники

ОБладатель пояса WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри через социальную сеть обратился к бывшему чемпиону мира Деонтею Уайлдеру.
«Ты где? Часы тикают! Я не собираюсь ждать вечно! В дивизионе есть и другие бездельники, которых я хочу съесть на завтрак», — написал Фьюри на своей странице в «Твиттере».
Бой Фьюри и Уайлдера должен пройти в Лас-Вегасе 19 декабря. На счету 32-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У 34-летнего Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.
Ранее Всемирный боксёрский совет постановил, что победитель боя между Фьюри и Уайлдером обязан провести поединок с претендентом Диллианом Уайтом, который в ближайшее время будет драться с Александром Поветкиным.
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