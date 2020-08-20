Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В UFC показали превью к бою Адесанья — Коста

В UFC показали превью к бою Адесанья — Коста
Бокс/ММА / UFC 0

Претендент на титул в среднем весе Пауло Коста 26 сентября на турнире UFC 253 проведёт бой за чемпионский пояс с Исраэлем Адесаньей.

30-летний Адесанья — непобеждённый боец MMA, на его счету 19 побед в 19 боях. В боксе у него шесть побед и одно поражение в семи поединках. Коста также не потерпел ни одного поражения в карьере — на его счету 13 побед в 13 поединках.

Незадолго до противостояния пресс-служба UFC подготовила финальное промо к этой схватке. Видео доступно на сайте «Чемпионата».

Напомним, на турнире UFC 248 в главном событии вечера Адесанья провёл бой с Йоэлем Ромеро. Встреча прошла в невысоком темпе, с малым количеством разменов. Адесанья держал соперника на дистанции и изредка записывал себе в актив лоу-кики и хай-кики. Ромеро не мог выйти на удобную дистанцию. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Адесанье. Таким образом, Исраэль сохранил титул чемпиона в среднем весе.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020