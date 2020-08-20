В UFC показали превью к бою Адесанья — Коста

Претендент на титул в среднем весе Пауло Коста 26 сентября на турнире UFC 253 проведёт бой за чемпионский пояс с Исраэлем Адесаньей.
30-летний Адесанья — непобеждённый боец MMA, на его счету 19 побед в 19 боях. В боксе у него шесть побед и одно поражение в семи поединках. Коста также не потерпел ни одного поражения в карьере — на его счету 13 побед в 13 поединках.
Незадолго до противостояния пресс-служба UFC подготовила финальное промо к этой схватке. Видео доступно на сайте «Чемпионата».
Напомним, на турнире UFC 248 в главном событии вечера Адесанья провёл бой с Йоэлем Ромеро. Встреча прошла в невысоком темпе, с малым количеством разменов. Адесанья держал соперника на дистанции и изредка записывал себе в актив лоу-кики и хай-кики. Ромеро не мог выйти на удобную дистанцию. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Адесанье. Таким образом, Исраэль сохранил титул чемпиона в среднем весе.
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