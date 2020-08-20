Кори Андерсон объяснил, почему он перешёл из UFC в Bellator

Боец Bellator Кори Андерсон объяснил, почему он покинул UFC и подписал контракт с промоушеном Скотта Кокера.
«Конечное, к чему всё сводилось, — риск во время боя. В обеих организациях риски одинаковые. Ты выходишь в клетку и можешь получить тяжёлый нокаут, можешь сломать руку. Может случиться всякое. И в одной организации на кону стоит пояс UFC, а в другой — пояс Bellator.
В одном промоушене нельзя подписывать личных спонсоров, а в другом можно. Одна организация старается платить тебе меньше, а другая платит столько, сколько ты заслуживаешь. В этом и заключается тот самый риск, который ты на себя берёшь», — приводит слова Кори Андерсона MMAJunkie.
Андерсон выступал в UFC с 2014 года и с тех пор одержал несколько громких побед. Так, в его активе успешные бои с Яном Блаховичем, Илиром Латифи, Гловером Тейшейрой и Джонни Уокером. В UFC провёл 15 поединков и одержал в них 10 побед.
Последний раз появлялся в октагоне в феврале 2020 года и в повторном бою досрочно уступил Яну Блаховичу. На момент ухода из UFC Андерсон занимал четвёртое место в рейтинге полутяжёлой весовой категории.
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