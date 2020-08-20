Поветкин: я уважаю Диллиана Уайта, это будет зрелищный бой

Российский боксёр Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка с Диллианом Уайтом.



«Хочется поблагодарить Эдди за организацию этого боя. Благодарю Диллиана, он сильный и достойный боксёр. Я всегда относился к нему с уважением, считаю, что будет интересный и красивый бой.



Мы хорошо подготовились, будет интересный и хороший бой. Я уважаю Диллиана, он хороший боксёр. Я готовился с ответственностью. Бой будет интересный и зрелищный, а как будет? Посмотрим. Я заранее никогда ничего не говорю», — рассказал Поветкин на пресс-конференции.



Кроме того боксёры провели дуэль взглядов в преддверии поединка.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Поединок состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.



Последний бой 40-летний россиянин Александр Поветкин провёл в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. На счету российского боксёра 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.