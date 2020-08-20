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BFC 59. Прямая трансляция
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«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 59

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 59
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 20 августа, состоится вечер смешанных единоборств BFC 59, организованный промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.

В главном событии вечера встретятся чемпион Беларуси по боевому самбо, грепплингу и ММА Валерий Дашкевич и чемпион Кубка Европы и мира по панкратиону, четырёхкратный чемпион Беларуси по рукопашному бою Пётр Бирко.

Турнир начнётся в 20:00 мск.

Следить за онлайн-трансляцией BFC 58 можно на «Чемпионате».

Файткард турнира BFC 59:

Максим Сазонов — Артём Луферчик
Даниил Коротков — Александр Храмович
Антон Рачков — Гельди Арназаров
Владислав Богурин — Джовидон Бабаев
Дмитрий Костюченко — Ихлас Реджепов
Никита Рачков — Якуп Чошиев
Евгений Чепик — Игорь Флорьянович
Иван Семенюк — Джохар Эскиев
Валерий Дашкевич — Пётр Бирко.

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