«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 59

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 20 августа, состоится вечер смешанных единоборств BFC 59, организованный промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.
В главном событии вечера встретятся чемпион Беларуси по боевому самбо, грепплингу и ММА Валерий Дашкевич и чемпион Кубка Европы и мира по панкратиону, четырёхкратный чемпион Беларуси по рукопашному бою Пётр Бирко.
Турнир начнётся в 20:00 мск.
Следить за онлайн-трансляцией BFC 58 можно на «Чемпионате».
Файткард турнира BFC 59:
Максим Сазонов — Артём Луферчик
Даниил Коротков — Александр Храмович
Антон Рачков — Гельди Арназаров
Владислав Богурин — Джовидон Бабаев
Дмитрий Костюченко — Ихлас Реджепов
Никита Рачков — Якуп Чошиев
Евгений Чепик — Игорь Флорьянович
Иван Семенюк — Джохар Эскиев
Валерий Дашкевич — Пётр Бирко.
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