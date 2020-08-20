«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 59

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 20 августа, состоится вечер смешанных единоборств BFC 59, организованный промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.



В главном событии вечера встретятся чемпион Беларуси по боевому самбо, грепплингу и ММА Валерий Дашкевич и чемпион Кубка Европы и мира по панкратиону, четырёхкратный чемпион Беларуси по рукопашному бою Пётр Бирко.



Турнир начнётся в 20:00 мск.



Следить за онлайн-трансляцией BFC 58 можно на «Чемпионате».



Файткард турнира BFC 59:



Максим Сазонов — Артём Луферчик

Даниил Коротков — Александр Храмович

Антон Рачков — Гельди Арназаров

Владислав Богурин — Джовидон Бабаев

Дмитрий Костюченко — Ихлас Реджепов

Никита Рачков — Якуп Чошиев

Евгений Чепик — Игорь Флорьянович

Иван Семенюк — Джохар Эскиев

Валерий Дашкевич — Пётр Бирко.