У Гэтжи украли велосипед. Он хочет нанять частного детектива

Американский боец UFC, временный чемпион организации в лёгком весе Джастин Гэтжи сообщил, что у него украли велосипед.
«Вот этот парень только что украл велосипед из моего гаража в Денвере. Если кто-то знает частного детектива в окрестностях Денвера, был бы рад нанять его», — написал в своём «твиттере» Гэтжи.
Напомним, следующий бой Гэтжи проведёт против российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.
На счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA. У Джастина Гэтжи, который в мае 2020 года победил американца Тони Фергюсона, 22 победы и 2 поражения.
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