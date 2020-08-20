У Гэтжи украли велосипед. Он хочет нанять частного детектива

Американский боец UFC, временный чемпион организации в лёгком весе Джастин Гэтжи сообщил, что у него украли велосипед.



«Вот этот парень только что украл велосипед из моего гаража в Денвере. Если кто-то знает частного детектива в окрестностях Денвера, был бы рад нанять его», — написал в своём «твиттере» Гэтжи.

Напомним, следующий бой Гэтжи проведёт против российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.



На счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA. У Джастина Гэтжи, который в мае 2020 года победил американца Тони Фергюсона, 22 победы и 2 поражения.