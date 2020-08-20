Немков оказался немного легче Бейдера — церемония взвешивание Bellator 244

В ночь с 21 на 22 августа по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 244. В его главном поединке встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе Райан Бейдер и Вадим Немков.

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По итогам церемонии американец оказался немного тяжелее соперника. Вес Бейдера составил 92,5 кг, в то время как вес россиянина — 92,4 кг.

Напомним, в карде турнира выступят ещё два россиянина. Валентин Молдавский оказался на 12 килограммов легче Роя Нельсона. А Владимир Токов и Крис Гонсалес показали почти одинаковый вес.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира Bellator 244.