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Ислам Махачев: впереди два насыщенных месяца

Ислам Махачев: впереди два насыщенных месяца
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Ислам Махачев показал небольшой элемент тренировки, проведя бой с тенью с утяжелителями на руках. К посту он добавил короткое сообщение.

«Впереди два насыщенных месяца», — написал спортсмен.

Соответствующий пост доступен на странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Напомним, следующую встречу россиянин проведёт на турнире UFC 254 24 октября. Он выступит на одном турнире с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, а также двоюродными братьями последнего — Абубакаром и Умаром. Соперником Махачева станет экс-чемпион UFC Рафаэль дос Аньос.

Для Ислама этот бой станет первым с сентября 2019 года, когда он решением судей победил Дэви Рамоса. В UFC у Махачева 7 побед и одно поражение.

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