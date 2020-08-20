Ислам Махачев: впереди два насыщенных месяца

Боец смешанных единоборств Ислам Махачев показал небольшой элемент тренировки, проведя бой с тенью с утяжелителями на руках. К посту он добавил короткое сообщение.

«Впереди два насыщенных месяца», — написал спортсмен.

Соответствующий пост доступен на странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Напомним, следующую встречу россиянин проведёт на турнире UFC 254 24 октября. Он выступит на одном турнире с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, а также двоюродными братьями последнего — Абубакаром и Умаром. Соперником Махачева станет экс-чемпион UFC Рафаэль дос Аньос.

Для Ислама этот бой станет первым с сентября 2019 года, когда он решением судей победил Дэви Рамоса. В UFC у Махачева 7 побед и одно поражение.