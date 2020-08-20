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Фёдор Емельяненко: мне бы хотелось провести бой с Вердумом

Фёдор Емельяненко: мне бы хотелось провести бой с Вердумом
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец Bellator Фёдор Емельяненко выразил интерес к потенциальному поединку с экс-чемпионом UFC Фабрисиу Вердумом.

«Была встреча с президентом Bellator Скоттом Кокером, и мы обсуждали будущее и бои. Конечно, с ситуацией с пандемией нам не повезло. Завтра будет турнир, который пройдёт без зрителей, но такие времена.

Хотелось бы провести бой с Вердумом. Не знаю, будет ли наш бой в Bellator интересен болельщикам", — приводит слова россиянина BJ Penn.

Напомним, в минувшем месяце у Фабрисиу Вердума завершился контракт с UFC и он ищет возможности продолжения карьеры. Бразилец подчёркивал, что хотел бы встретиться с Фёдором Емельяненко. 10 лет назад они уже встречались и Вердум одержал сенсационную победу.

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