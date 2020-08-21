Российский боец ММА готов отказаться от российского гражданства ради украинского паспорта

Боец смешанных единоборств Алексей Кисер признался, что старается себя не ассоциировать с Россией. По его словам, в 2014 году в нём проснулись его украинские корни. Теперь он намерен попробовать получить гражданство Украины.
«Моё сознание перевернул Майдан. Считаю, что в этом момент произошло новое рождение украинской нации. Во мне проснулось самосознание украинца, который живёт в изгнании. Мой отец Сергей Кисер – тоже чистокровный украинец, родился в селе Райки Калиновского района Винницкой области. Там до сих пор живёт моя бабушка.
Считаю, что я имею все основания на получения украинского гражданства. И надеюсь ими воспользоваться. Знаю, что в Украине нет института двойного гражданства. Готов отказаться от российского гражданства ради украинского.
Я не скрывал своей проукраинской позиции, критиковал российскую власть и с каждым следующим приездом имел всё больше шансов попасть под аппарат карательных органов России. Недавно принял решение больше не приезжать туда. Не хочу себя ассоциировать с этой страной. Готов выходить на бои под флагом Украины и хочу помогать этой стране", — приводит слова Кисера сайт Klitschko-Brothers.
Напомним, не так давно Кисер попал в серьёзный скандал. Он секундировал Роману Богатову на турнире UFC в Абу-Даби. Позже к нему были применены штрафные санкции. Так как по мнению UFC, Кисер появлялся в октагоне, не скрывая татуировки неонацистского характера.
- 21 августа 2020
-
00:54
-
00:27
- 20 августа 2020
-
23:22
-
22:45
-
21:30
-
20:38
-
20:05
-
18:44
-
17:58
-
16:06
-
14:36
-
13:28
-
12:29
-
10:52
-
09:29
-
01:29
-
00:00
- 19 августа 2020
-
22:49
-
21:48
-
20:48
-
20:06
-
19:53
-
19:04
-
17:47
-
16:43
-
16:33
-
14:43
-
13:15
-
12:36
-
11:40
-
11:06
-
09:43
-
00:59
-
00:01
- 18 августа 2020
-
22:15