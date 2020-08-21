Российский боец ММА готов отказаться от российского гражданства ради украинского паспорта

Боец смешанных единоборств Алексей Кисер признался, что старается себя не ассоциировать с Россией. По его словам, в 2014 году в нём проснулись его украинские корни. Теперь он намерен попробовать получить гражданство Украины.

«Моё сознание перевернул Майдан. Считаю, что в этом момент произошло новое рождение украинской нации. Во мне проснулось самосознание украинца, который живёт в изгнании. Мой отец Сергей Кисер – тоже чистокровный украинец, родился в селе Райки Калиновского района Винницкой области. Там до сих пор живёт моя бабушка.

Считаю, что я имею все основания на получения украинского гражданства. И надеюсь ими воспользоваться. Знаю, что в Украине нет института двойного гражданства. Готов отказаться от российского гражданства ради украинского.

Я не скрывал своей проукраинской позиции, критиковал российскую власть и с каждым следующим приездом имел всё больше шансов попасть под аппарат карательных органов России. Недавно принял решение больше не приезжать туда. Не хочу себя ассоциировать с этой страной. Готов выходить на бои под флагом Украины и хочу помогать этой стране", — приводит слова Кисера сайт Klitschko-Brothers.

Напомним, не так давно Кисер попал в серьёзный скандал. Он секундировал Роману Богатову на турнире UFC в Абу-Даби. Позже к нему были применены штрафные санкции. Так как по мнению UFC, Кисер появлялся в октагоне, не скрывая татуировки неонацистского характера.