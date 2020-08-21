«Надеюсь, ты успел в себя прийти». Хабиб и Мамедов сыграли в FIFA

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото того, как играет в футбольный симулятор FIFA с российским бойцом Исламом Мамедовым. Спортсмены выбрали испанскую «Барселону» и французский «ПСЖ».

«Надеюсь, ты успел в себя прийти?» — подписал фотографии Нурмагомедов.

Фото доступно на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, в следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA. У Джастина Гэтжи, который в мае 2020 года победил американца Тони Фергюсона, 22 победы и 2 поражения.