Bellator 244: полный кард турнира

В ночь с 21 на 22 августа по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 244. В его главном поединке встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе Райан Бейдер и Вадим Немков.



В карде турнира выступят ещё два россиянина. Валентин Молдавский оказался на 12 килограммов легче Роя Нельсона. А Владимир Токов и Крис Гонсалес показали почти одинаковый вес.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира Bellator 244.



Основной кард:

Райан Бейдер — Вадим Немков

Джулия Бадд — Джесси Миеле

Валентин Молдавский — Рой Нельсон

Эндрю Кэпел — Джон Салтер.



Предварительный кард:

Сидни Аутлоу — Адам Пикколотти

Джош Хилл — Эрик Перес

Лукас Бреннан — Уилл Смит

Крис Гонсалес — Владимир Токов

Уэбер Алмейда — Салим Мухидинов

Ярослав Амосов — Марк Лемминджер

Джон ДеХесус — Владислав Парубченко.