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Bellator 244: полный кард турнира

Bellator 244: полный кард турнира
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В ночь с 21 на 22 августа по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 244. В его главном поединке встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе Райан Бейдер и Вадим Немков.

В карде турнира выступят ещё два россиянина. Валентин Молдавский оказался на 12 килограммов легче Роя Нельсона. А Владимир Токов и Крис Гонсалес показали почти одинаковый вес.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира Bellator 244.

Основной кард:
Райан Бейдер — Вадим Немков
Джулия Бадд — Джесси Миеле
Валентин Молдавский — Рой Нельсон
Эндрю Кэпел — Джон Салтер.

Предварительный кард:
Сидни Аутлоу — Адам Пикколотти
Джош Хилл — Эрик Перес
Лукас Бреннан — Уилл Смит
Крис Гонсалес — Владимир Токов
Уэбер Алмейда — Салим Мухидинов
Ярослав Амосов — Марк Лемминджер
Джон ДеХесус — Владислав Парубченко.

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