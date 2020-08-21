Харатык и Омельчук победили нокаутами на ACA 109

Главным событием ACA 109, прошедшим в польском городе Лодзь, стал поединок средневесов – польское дерби с участием Петра Штруса и Рафаля Харатыка.
В начале первого раунда Харатек точно пробил левой прямой, посадив Штруса на настил. Быстро восстановившись, Петр опять пропустил тяжелую «двойку» в голову. Харатек не оставил ему шансов, провёл успешное добивание, заставив рефери на третьей минуте вмешаться в избиение.
Видео доступно на странице АСА в «Инстаграме».
В соглавной битве тяжеловесов Даниэля Омельянчука и Томаса Пакутинскаса судья остановил бой на 5-й минуте первого раунда после отказа Томаса. После пропущенного удара по корпусу он получил травму ребра и не смог продолжить бой. Таким образом, Омельянчук подтвердил статус претендента на титул ACA.
Результаты остальных боев вечера:
Никола Дипчиков победил Горана Релжича техническим нокаутом в 1-м раунде.
Карол Селински победил Люка Барнатта решением судей.
Аурел Пиртеа победил Лукаша Коперу решением судей.
Лом-Али Эскиев победил Омера Канкардеслера нокаутом в 1-м раунде.
Миндаугас Вержбицкас победил Камиля Онищука решением судей.
Дмитрий Побережец победил Адама Палаша техническим нокаутом в 1-м раунде.
Леван Макашвили победил Романа Дика нокаутом во 2-м раунде.
Витеслав Ражноч победил Кристиана Дракслера решением судей.
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