Харатык и Омельчук победили нокаутами на ACA 109

Главным событием ACA 109, прошедшим в польском городе Лодзь, стал поединок средневесов – польское дерби с участием Петра Штруса и Рафаля Харатыка.

В начале первого раунда Харатек точно пробил левой прямой, посадив Штруса на настил. Быстро восстановившись, Петр опять пропустил тяжелую «двойку» в голову. Харатек не оставил ему шансов, провёл успешное добивание, заставив рефери на третьей минуте вмешаться в избиение.

Видео доступно на странице АСА в «Инстаграме».

В соглавной битве тяжеловесов Даниэля Омельянчука и Томаса Пакутинскаса судья остановил бой на 5-й минуте первого раунда после отказа Томаса. После пропущенного удара по корпусу он получил травму ребра и не смог продолжить бой. Таким образом, Омельянчук подтвердил статус претендента на титул ACA.

Результаты остальных боев вечера:

Никола Дипчиков победил Горана Релжича техническим нокаутом в 1-м раунде.

Карол Селински победил Люка Барнатта решением судей.

Аурел Пиртеа победил Лукаша Коперу решением судей.

Лом-Али Эскиев победил Омера Канкардеслера нокаутом в 1-м раунде.

Миндаугас Вержбицкас победил Камиля Онищука решением судей.

Дмитрий Побережец победил Адама Палаша техническим нокаутом в 1-м раунде.

Леван Макашвили победил Романа Дика нокаутом во 2-м раунде.

Витеслав Ражноч победил Кристиана Дракслера решением судей.