Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тищенко: у Поветкина будет больше шансов на победу во второй половине боя

Тищенко: у Поветкина будет больше шансов на победу во второй половине боя
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Двукратный олимпийский чемпион, один из лучших боксёров-любителей в истории российского бокса Алексей Тищенко поделился мнением относительно предстоящего поединка Александра Поветкина с Диллианом Уайтом.

«По последним боям Поветкина я не замечал, что на нём как-то сказывается возраст, для Саши это не проблема. Кардио Поветкину тоже хватит, этого недостатка тоже за ним не замечено. Главное, особенно в первых раундах, пока оба свежие – не пропустить сильный удар. Уайт имеет такую тенденцию, поэтому нужно быть сосредоточенным. Во второй половине у Саши будет гораздо меньше шансов пропустить сильные и мощные удары. Возможность победы у Поветкина будет выше именно во второй половине.

Может ли Уайт недооценить Поветкина? Они оба достаточно опытные спортсмены, которые, выходя на бой, знают, с кем именно они выходят. Уайт, может, до конца не осознаёт, конечно, но точно представляет», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020