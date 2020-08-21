Тищенко: у Поветкина будет больше шансов на победу во второй половине боя

Двукратный олимпийский чемпион, один из лучших боксёров-любителей в истории российского бокса Алексей Тищенко поделился мнением относительно предстоящего поединка Александра Поветкина с Диллианом Уайтом.



«По последним боям Поветкина я не замечал, что на нём как-то сказывается возраст, для Саши это не проблема. Кардио Поветкину тоже хватит, этого недостатка тоже за ним не замечено. Главное, особенно в первых раундах, пока оба свежие – не пропустить сильный удар. Уайт имеет такую тенденцию, поэтому нужно быть сосредоточенным. Во второй половине у Саши будет гораздо меньше шансов пропустить сильные и мощные удары. Возможность победы у Поветкина будет выше именно во второй половине.



Может ли Уайт недооценить Поветкина? Они оба достаточно опытные спортсмены, которые, выходя на бой, знают, с кем именно они выходят. Уайт, может, до конца не осознаёт, конечно, но точно представляет», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.