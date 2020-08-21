Адесанья придумал издевательский план на бой с Костой

Обладатель чемпионского пояса UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поиздевался над своим будущим соперником Пауло Костой, опубликовав в социальной сети смешной план на предстоящий бой.

«План на бой. Спросить у Косты, сколько будет два плюс два. Дать ему подумать, а затем с ноги вмазать по лицу», — написал Адесанья на своей странице в «Твиттере».

Бой Адесанья – Коста состоится 26 сентября на турнире UFC 253



30-летний Адесанья — непобеждённый боец MMA, на его счету 19 побед в 19 боях. В боксе у него шесть побед и одно поражение в семи поединках. Коста также не потерпел ни одного поражения в карьере — на его счету 13 побед в 13 поединках.



Напомним, на турнире UFC 248 в главном событии вечера Адесанья провёл бой с Йоэлем Ромеро. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Исраэлю. Таким образом, он сохранил титул чемпиона в среднем весе.