Боец ММА Василевский: Фёдор Емельяненко против Даниэля Кормье — это был бы бомбовый бой

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский заявил, что ему не интересен возможный реванш Фёдора Емельяненко с Фабрисиу Вердумом, он предпочёл увидеть бой прославленного россиянина с завершившим карьеру в UFC Даниэлем Кормье.
«Бой Фёдора с Вердумом мне лично не интересен, он потерял актуальность. Сразу после победы Вердума да, бой имел какой-то смысл, а сейчас спустя много лет – нет. Что этот поединок даст? То, что Фёдор его победит – не сомневаюсь, да и многие не сомневаются. Сам бой можно глянуть, но, повторюсь, смысла он никакого не имеет вообще. Взгляд чисто со стороны болельщика.
Если Фёдору нравятся бои – тренируйся и бейся до 50, зарабатывай бабки, если такой стиль жизни устраивает. А актуальных соперников много можно подобрать. Например, было бы круто посмотреть бой Фёдора с Кормье. Даниэль завершил бомбическую карьеру, проигрывал тоже, не молодой. Это был бы бомбовый бой», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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