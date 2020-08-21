Магомед Исмаилов назвал топ-5 бойцов в России
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, отвечая на вопросы подписчиков в «сториз» своего «инстаграма», назвал пятёрку лучших представителей ММА в России.
«Хабиб Нурмагомедов, Пётр Ян, Забит Магомедшарипов, Магомед Анкалаев, Ислам Махачев. Меня нет в этом списке, к сожалению», — сказал Исмаилов.
Также Магомед ответил на ряд шуточных вопросов, например: «Где твои волосы?» Исмаилов сказал, что «он их выгнал, они вернутся, когда боец им позволит».
Последний поединок Исмаилов провёл с Александром Емельяненко. Магомед победил его на номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), нокаутировав соперника в третьем раунде. Всего на счету Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья.
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