Магомед Исмаилов назвал топ-5 бойцов в России

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, отвечая на вопросы подписчиков в «сториз» своего «инстаграма», назвал пятёрку лучших представителей ММА в России.



«Хабиб Нурмагомедов, Пётр Ян, Забит Магомедшарипов, Магомед Анкалаев, Ислам Махачев. Меня нет в этом списке, к сожалению», — сказал Исмаилов.



Также Магомед ответил на ряд шуточных вопросов, например: «Где твои волосы?» Исмаилов сказал, что «он их выгнал, они вернутся, когда боец им позволит».



Последний поединок Исмаилов провёл с Александром Емельяненко. Магомед победил его на номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), нокаутировав соперника в третьем раунде. Всего на счету Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья.