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Магомед Исмаилов назвал топ-5 бойцов в России

Магомед Исмаилов назвал топ-5 бойцов в России
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, отвечая на вопросы подписчиков в «сториз» своего «инстаграма», назвал пятёрку лучших представителей ММА в России.

«Хабиб Нурмагомедов, Пётр Ян, Забит Магомедшарипов, Магомед Анкалаев, Ислам Махачев. Меня нет в этом списке, к сожалению», — сказал Исмаилов.

Также Магомед ответил на ряд шуточных вопросов, например: «Где твои волосы?» Исмаилов сказал, что «он их выгнал, они вернутся, когда боец им позволит».

Последний поединок Исмаилов провёл с Александром Емельяненко. Магомед победил его на номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), нокаутировав соперника в третьем раунде. Всего на счету Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья.

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