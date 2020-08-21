Немков: надеюсь, получится выиграть бой у Бейдера за себя и за Фёдора

Боец Bellator Вадим Немков признался, что не настраивается на бой с Райаном Бейдером как на способ отомстить за поражение Фёдора Емельяненко. Вместе с тем он подчеркнул, что хочет победить и тем самым доказать, что школа Фёдора Емельяненко является одной из лучших.

«Очень переживал, когда Фёдор проиграл Бейдеру в финале Гран-при, но я настраиваюсь на бой с Райаном так, что победа прежде всего нужна мне. Конечно, хочется показать всю силу нашей школы, школы Фёдора Емельяненко. Надеюсь, получится выиграть бой за себя и за Фёдора. За всю страну», — сказал Немков в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.

Напомним, в январе минувшего года Фёдор Емельяненко досрочно проиграл Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Бейдер — Немков.