Поветкин оказался легче Уайта на 13 кг

Завтра, 22 августа, в Брентвуде (Великобритания) состоится вечер профессионального бокса. В его главном событии встретятся Александр Поветкин и Диллиан Уайт.

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин оказался значительно легче соперника. Александр показал на весах 101,6 кг, в то время как британец потянул на 114,6 кг.

Соответствующее видео доступно на странице Matchroom Boxing в «Твиттере».

Напомним, для Поветкина это будет первый поединок в 2020 году. Предыдущий раз он выступал в декабре 2019 года, когда свёл к ничьей схватку с Майклом Хантером. Диллиан Уайт последний раз боксировал также в декабре 2019 года. Он выступил на одном турнире с Александром Поветкиным, победив по очкам Мариуша Ваха.