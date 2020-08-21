Амир Хан вызвал на бой Оскара де ла Хойю

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан вызвал на бой бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях Оскара де ла Хойю, который не появлялся на ринге с 2008 года, когда досрочно уступил Мэнни Пакьяо.
«Слышал, что Оскар де ла Хойя хочет вернуться. Он скучает по боксу и хочет подраться. Он решил, что ему нужен бой с кем-то из топ-соперников. Что же, я здесь и хотел бы с ним подраться. Он — настоящая легенда, и у нас получился бы грандиозный бой.
Оскару нужен соперник, я готов. Это потрясающий поединок. Что касается весовой категории, наверное, средний вес — это слишком, но ради такого большого боя… Как бы то ни было, габариты будут иметь значение", — приводит слова Хана Boxingnews24.
Отметим, что Амир Хан на 14 лет моложе 47-летнего де ла Хойи.
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