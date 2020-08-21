Пётр Ян — о Стерлинге: он повыше немного, ему будет больнее падать

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился мыслями о возможном поединке с Альджамейном Стерлингом. Россиянин уверен, что справится с американцем.

«Буду готовиться к этому бою, буду и бороться, и совершенствоваться. Стерлинг повыше немного, ему будет больнее падать. Надеюсь, нокаутирую его. В принципе, парень опасный, разносторонний. Но посмотрите, во всех боях он ни одного соперника не отправил в нокдаун. Он не обладает точным и сильным ударом. Он корявый, неудобный. Чувствую, побью его. Так что, как всегда, только хладнокровие и победа», — сказал Ян на пресс-конференции в Омске, видео которой размещено на канале «Ушатайка» в YouTube.

Напомним, Ян завоевал титул на июльском турнире в Абу-Даби, досрочно одолев Жозе Алду.