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Валиев и Агапова успешно прошли взвешивание перед турниром UFC on ESPN 15

Валиев и Агапова успешно прошли взвешивание перед турниром UFC on ESPN 15
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 22 на 23 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 15. В его главном событии встретятся Педро Муньос и Фрэнки Эдгар. В преддверии противостояния они прошли официальную церемонию взвешивания.

Муньос показал на весах 61,6 кг, в то время как Эдгар — 61,4 кг. На турнире в Лас-Вегасе в UFC дебютирует россиянин Тимур Валиев. Он встретится с Тревином Джонсом. Схватка пройдёт в промежуточном весе. Бойцы уложились в оговорённый лимит веса. Спортсменка из Казахстана Мария Агапова проведёт второй бой в UFC. Перед боем с Шейной Добсон она также уложилась в вес.

UFC on ESPN 15. Взвешивание

Основной кард

Фрэнки Эдгар (135,5 фунта) — Педро Муньос (136 фунтов)
Овинс Сен-Пре (205,5) — Алонсо Мейнфилд (204,5)
Марчин Прахно (205,5) — Майк Родригес (205,5)
Мария Агапова (125,5) — Шейна Добсон (126)
Дэниел Родригес (170,5) — Такаши Сато (170,5).

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