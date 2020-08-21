Папин оказался тяжелее Файфера
Завтра, 22 августа, в Казани пройдёт большой вечер профессионального бокса. В его главном событии встретятся боксёры первого тяжёлого веса Алексей Папин (11-1, 10 КО) и Руслан Файфер (25-1, 16 КО). Победитель этого противостояния получит статус официального претендента на пояс чемпиона мира по версии WBC.
В преддверии схватки бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Папин оказался немного тяжелее соперника. Вес Алексея составил 90,6 кг, в то время как вес Файфера — 89,7 кг.
Папин проведёт первый поединок с августа минувшего года. Тогда он в тяжелейшем противостоянии уступил Илунге Макабу. То поражение стало первым в его профессиональной карьере.
Добавим, в карде турнира в Казани запланировано 13 боёв.
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