Амосов: возможно, Немков пропустит тейкдаун, но потом будет доминировать над Бейдером

Украинский боец промоушена Bellator Ярослав Амосов поделился ожиданиями от главного поединка турнира Bellator 244, в котором чемпион лиги в двух весовых категориях Райан Бейдер будет защищать титул в полутяжёлом весе от посягательств Вадима Немкова. Амосов убеждён, что россиянин способен удивить всех, кто в него не верит.

«Немков удивит всех букмекеров. Он хорошо двигается, дышит. На мой взгляд, выносливость — одна из его сильнейших сторон. Лично занимался с ним. Вадим пашет как лошадь. Кроме того, хорошо бьёт.

Возможно, Вадим пропустит тейкдаун в дебюте, но потом будет доминировать", — приводит слова Амосова «RT на русском».

Напомним, на турнире также выступят Валентин Молдавский и Владимир Токов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира Bellator 244.