Хабиб пожелал удачи дебютанту UFC Валиеву

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи дебютанту UFC Тимуру Валиеву. Соответствующее сообщение он разместил в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Валиев в предстоящие выходные выступит на турнире UFC on ESPN 15. Его соперником станет Тревин Джонс. По плану Валиев должен был встретиться с Марком Штрайглем, но 20 августа у того диагностировали COVID-19. В UFC быстро сумели найти ему замену. Схватка Валиев — Джонс пройдёт в промежуточном весе.

Дебют Валиева в UFC должен был состояться ещё 1 августа. Ожидалось, что Тимур выступит в андеркарде боя Дерек Брансон — Эдмен Шахбазян. Но выступить на этом турнире Валиеву помешали проблемы с получением рабочей визы в США.