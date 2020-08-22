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Прямой эфир боя Вадим Немков — Райан Бейдер на Bellator 244

Прямой эфир боя Вадим Немков — Райан Бейдер на Bellator 244
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В ночь с 21 на 22 августа по московскому времени на арене «Mohegan Sun», расположенной Анкасвилле (штат Коннектикут, США), состоится турнир по смешанным единоборствам – Bellator 244.

В главном событии турнира встретятся действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону будет стоять чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Помимо Вадима команду Фёдора Емельяненко будут представлять Валентин Молдавский и Владимир Токов.

Начало главного боя — не ранее 06:30 по московскому времени. Прямая трансляция боя будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Предварительный кард будет доступен на YouTube-канале BellatorMMA.

В онлайн-трансляции «Чемпионата» вы узнаете обо всех самых важных событиях турнира.

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