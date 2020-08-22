Токов уступил Гонсалесу на турнире Bellator 244, потерпев первое поражение в карьере

22-летний российский боец смешанных единоборств Владимир Токов раздельным решением судей уступил американцу Крису Гонсалесу, на проходящем в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) турниру по смешанным единоборствам – Bellator 244.

Бой продлился все три раунда, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал американский боец — 30-27, 29-28, 28-29.

До этого на счету российского спортсмена было 5 проведённых поединков, которые были завершены победами.

В главном событии турнира встретятся действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону будет стоять чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Помимо Вадима и Владимира команду Фёдора Емельяненко будут представлять Валентин Молдавский.



Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую LIVE-трансляцию турнира Bellator 244.