Вадим Немков — Райан Бейдер: прямая трансляция боя Bellator 244

В ночь с 21 на 22 августа по московскому времени на стадионе «Мохеган Сан» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), пройдёт турнир по смешанным единоборствам – Bellator 244.

В главном событии турнира сразятся действующий чемпион Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. Победитель боя получит чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Помимо Вадима команду Фёдора Емельяненко будут представлять Валентин Молдавский и Владимир Токов.



Начало главного боя — не ранее 06:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира, из которой вы узнаете обо всех его самых интересных событиях.

Прямая трансляция боя будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Предварительный кард — на YouTube-канале BellatorMMA.