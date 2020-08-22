Вадим Немков — Райан Бейдер: прямая трансляция боя Bellator 244
В ночь с 21 на 22 августа по московскому времени на стадионе «Мохеган Сан» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), пройдёт турнир по смешанным единоборствам – Bellator 244.
В главном событии турнира сразятся действующий чемпион Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. Победитель боя получит чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Помимо Вадима команду Фёдора Емельяненко будут представлять Валентин Молдавский и Владимир Токов.
Начало главного боя — не ранее 06:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира, из которой вы узнаете обо всех его самых интересных событиях.
Прямая трансляция боя будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Предварительный кард — на YouTube-канале BellatorMMA.
Немков оказался немного легче Бейдера — церемония взвешивание Bellator 244
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