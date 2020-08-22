Bellator 244. Молдавский выиграл у Нельсона решением судей

На стадионе «Мохеган Сан» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир по смешанным единоборствам – Bellator 244.

Состоялся бой российского тяжёловеса Валентина Молдавского и американца Роя Нельсона. Поединок завершился победой россиянина — судьи единогласно приняли решение в его пользу: 30-27, 30-27, 30-27. Разница в точных ударах — 71-10.

В другом поединке Вадим Токов со скандалом уступил Крису Гонсалесу. В главном событии турнира встретятся действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону будет стоять чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг).

«Чемпионат» ведёт текстовую LIVE-трансляцию турнира.