Bellator 244. Молдавский выиграл у Нельсона решением судей
На стадионе «Мохеган Сан» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир по смешанным единоборствам – Bellator 244.
Состоялся бой российского тяжёловеса Валентина Молдавского и американца Роя Нельсона. Поединок завершился победой россиянина — судьи единогласно приняли решение в его пользу: 30-27, 30-27, 30-27. Разница в точных ударах — 71-10.
В другом поединке Вадим Токов со скандалом уступил Крису Гонсалесу. В главном событии турнира встретятся действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону будет стоять чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг).
«Чемпионат» ведёт текстовую LIVE-трансляцию турнира.
Вадим Немков — Райан Бейдер: прямая трансляция боя Bellator 244
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