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Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator 244

Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator 244
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

На стадионе «Мохеган Сан» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам – Bellator 244.

В главном событии турнира встречались действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону стоял чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Поединок завершился победой Немкова нокаутом во втором раунде после хайкика в голову. Таким образом, Немков стал первым чемпионом Bellator из России в полутяжёлом весе.

Также на турнире Состоялся бой российского тяжёловеса Валентина Молдавского и американца Роя Нельсона. Поединок завершился победой россиянина — судьи единогласно приняли решение в его пользу: 30-27, 30-27, 30-27. Разница в точных ударах — 71-10. В свою очередь, решением судей Владимир Токов уступил американцу Крису Гонсалесу.

«Чемпионат» проводил LIVE-трансляцию турнира.

Bellator 244. Молдавский выиграл у Нельсона решением судей
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