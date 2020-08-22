Немков: я — лучший боец полутяжёлого веса в мире

Российский боец Вадим Немков, ставший чемпионом турнира Bellator 244 в полутяжелом весе, прокомментировал победу над американцем Райаном Бейдером.
«Задача на бой – заставить его работать вторым номером. Тогда он теряется, когда его атакуют и бьют. Это был мой план, я его придерживался, и он принёс свои плоды. После того, как я попал ногой в голову, начал его добивать. Удивился, что судья продолжал бой. Я уронил его на настил три раза, но в итоге победил. Для меня очень важно. Для России я сотворил маленькую историю. Возможно, сегодня дрались два сильнейших бойца в мире в этой весовой категории. Да, есть ребята в UFC, но я чувствую, что мы с Бейдером, а сейчас конкретно я – лучший боец в мире в этой весовой категории», — сказал Немков.
«Чемпионат» проводил LIVE-трансляцию турнира.
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