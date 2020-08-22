Немков поблагодарил всех, кто его поддерживал
Российский боец Вадим Немков, ставший чемпионом турнира Bellator 244, опубликовал в своём «инстаграме» пост с видео, в котором поблагодарил всех, кто поддерживал его.
«Спасибо всем, кто меня поддерживал, молился! Россия, Украина, Беларусь, Сербия, Голландия, Томаровка, Старый Оскол, Белгород — всем спасибо, кто переживал. Мы это сделали, пояс нас!», — сказал Немков.
В главном событии турнира Немков одолел американца Райана Бейдера. На кону стоял чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Поединок завершился победой Немкова нокаутом во втором раунде после хайкика в голову. Таким образом, Немков стал первым чемпионом Bellator из России в полутяжёлом весе.
«Чемпионат» проводит LIVE-трансляцию турнира.
Немков: я — лучший боец полутяжёлого веса в мире
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