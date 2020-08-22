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Бейдер выиграл первый раунд у Немкова по судейским запискам

Бейдер выиграл первый раунд у Немкова по судейским запискам
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

22 августа на стадионе «Мохеган Сан» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам — Bellator 244.

В главном событии турнира встречались действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону стоял чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Поединок завершился победой Немкова нокаутом во втором раунде после хайкика в голову. Таким образом, Немков стал первым чемпионом Bellator из России в полутяжёлом весе.

После завершения поединка стали известны судейские записки по итогам первого раунда. Согласно опубликованной информации, Райан Бейдер выиграл первый раунд судейским решением со счётом 30:27.

Фото: Bellator

«Чемпионат» проводил LIVE-трансляцию турнира.

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