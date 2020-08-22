Корешков поздравил Немкова с завоеванием чемпионского пояса Bellator

Российский боец Bellator Андрей Корешков поздравил Вадима Немкова с завоеванием чемпионского пояса Bellator.



«Поздравляю Вадима Немкова с завоеванием пояса! Молодец, зрелищно победил и дал мотивации. Идём за поясом! Совсем скоро появятся новости о моём следующем бое с очень опасным и серьёзным соперником», — написал Корешков в «Инстаграме».

Напомним, в главном событии турнира Bellator 244 встречались действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону стоял чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Поединок завершился победой Немкова нокаутом во втором раунде после хайкика в голову. Таким образом, Немков стал первым чемпионом Bellator из России в полутяжёлом весе.